TFF, yeni yabancı oyuncu kuralını açıkladı

TFF daha önce açıkladığı ancak pandemi koşulları nedeniyle 1 yıl ertelediği yabancı oyuncu kuralının ilan edildiği şekilde uygulanacağı duyurdu. 2021-2022 sezonunda yabancı oyuncu kontenjanında kadroda en fazla 14, aynı anda sahada en fazla 8 futbolcuya izin verilecek.

Yapılan açıklamada 29 Temmuz 2020 tarihinde 1 yıl süreyle ertelenen Süper Lig ve TFF 1. Lig yabancı oyuncu kuralının 2021-2022 sezonundan itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacağı bildirildi.

Buna göre Süper Lig'de 2021-22 sezonu 8+6 kuralıyla oynanacak. Yani Süper Lig'de kulüpler 14 yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilcek ve ilk 11'de 8 oyuncu olabilecek.

Üç sezonluk kademeli olarak yabancı oyuncu sayısını azaltma planı ise şöyle...

Süper Lig

2021-22: 8+6

2022-23: 7+5

2023-24: 6+4

TFF 1. Lig

2021-22: 5+3

2022-23: 4+1

2023-24: 4+1

Transfer dönemi tarihleri

TFF, 2021-22 sezonu yaz transfer döneminin 10 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 1 Eylül 2021 tarihinde sona ereceğini, ara transfer döneminin ise 5 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2022'de sona ereceğini de duyurdu.

Takım sayıları düşüyor

Öte yandan Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi, 18 takımla oynatılmasına ve diğer liglerin de buna göre yapılandırılacağı da bildirildi.

Buna göre Süper Lig ve TFF 1. Lig 2021-22 Sezonunda 20 takım, 2022-23 Sezonunda 19 takım, 2023-24 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"08.07.2020 tarihinde ilan edilen ancak pandemi koşulları sebebiyle 29.07.2020 tarihinde 1 yıl süreyle ertelenen Süper Lig ve TFF 1. Lig yabancı uyruklu futbolcu ve oyuncu uygunluğu, 2021-2022 sezonundan itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacaktır.

Buna göre; Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

Yerli futbolcu teşvik sistemi geliyor

Süper Lig'de Milli Takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verilecektir.

Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin futbolcu uygunluklarının detayları daha sonra ilan edilecektir."