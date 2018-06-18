TFF ve TÜFAD'tan Samsun'da seminer

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği\'nin (TÜFAD) beraber düzenlediği Bölgesel Gelişim Semineri, Samsun\'da gerçekleştirildi.

Futbol antrenörlerine yönelik 2 yılda bir düzenlenen TFF ve TÜFAD\'ın birlikte düzenlediği Bölgesel Gelişim Semineri, çevre illerden yoğun katılımla Samsun\'da gerçekleştirildi.

\"YILLARIN TECRÜBESİ AKTARILIYOR\"

Seminerin açılışında konuşma yapan TÜFAD Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak, \"Bu seminerlerin yoğun katılım görmesi gerekiyor. Buradaki 3-4 saatlik eğitimle ne olacak demeyin. Emin olun ki, bu seminerlerde yıllık tecrübeler sizlere aktarılıyor. Bu yılda ev sahipliği yaptığımız seminerin herkese katkısı olmasını diliyorum\" dedi.

\"ZORUNLU OLAN EĞİTİM DEĞİL\"

Ardından söz alan TFF Samsun Şube Başkanı İbrahim Güven, \"Bu seminerlerin zorunlu olan kısmı eğitimi değil, aksine katılım kısmıdır. Çünkü bu seminerle birlikte size 2 yıllık akredite sağlanıyor. Eğitim olarak kimse kimseyi zorlayamaz. Ancak, burada anlatılanlar ve aktarılan tecrübeler, futbol hayatında her antrenör için gerekli olan şeylerdir\" dedi.

Açılış konuşmaların ardından seminere katılan antrenörlere sunumlar gerçekleştirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Spor Bilimi Fakültesi Öğretim Üyesi Fedai Aksoy\'un \'Antrenman Bilgisi\' başlıklı sunumu büyük ilgi gördü.

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