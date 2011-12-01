-TFF Trabzonspor'a cezayı onadı İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Trabzonspor Kulübü'ne verdiği 55 bin lira para cezasını oybirliğiyle onadı. Tahkim Kurulu'nun, bugün yaptığı toplantıda, Trabzonspor Kulübü'nün PFDK'nın 10 Kasım 2011 tarihinde verdiği 55 bin lira para cezasını yaptığı itiraz ilişkin duruşma açıldı. Kuruldan yapılan açıklamada, duruşmada Trabzonspor Kulübü'nü temsilen Av. Ersü Oktay Huduti'nin sözlü açıklamalarının dinlendiği belirtilerek, yapılan müzakere ve inceleme neticesinde, PFDK tarafından Trabzonspor Kulübü'ne 55 bin lira para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının görüldüğü, itirazın reddine ve PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına karar verildiği kaydedildi.