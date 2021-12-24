TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı için sarsıcı iddia: Ablası iddaa bayii işletiyor, yeğenleri faal hakemlik yapıyor

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı (TFFHGD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkanı, eski AKP milletvekili Abdurrahman Arıcı’nın ablası Ayşe Basık’ın üzerine iddia bayi olduğu ve Basık'ın oğulları Hakan Basık ve Hamit Basık'ın faal olarak hakemlik yaptığı belirtildi. Öte yandan Arıcı'nın, kızı Buse Arıcı'yı da TFF Dış İlişkiler Kurulu'na dahil ettiği oraya çıktı.

Odatv'nin haberine göre, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı (TFFHGD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın ablası Ayşe Basık’ın üzerine iddaa bayii olduğu öğrenildi.

Dikkat çeken kısım ise Ayşe Basık ile Arıcı’nın iki yeğeni Hakan Basık ve Hamit Basık’ın faal olarak hakemlik yaptıklarının ortaya çıkması tartışmaları alevlendirdi.

Aynı zamanda AKP eski milletvekili olan Abdurrahman Arıcı’nın hakem yeğeni Hakan Basık’ın 2014 yılında yönettiği AKP’li ve CHP’li belediye takımları arasındaki maçtan sonra da hakkında şikayette bulunulduğu anlaşıldı.

Ne olmuştu?

Süper Amatör Lig’de 2014’te oynanan Yenimahalle Belediyespor- Gölbaşı Belediyespor karşılaşması, 88. dakikada kalan çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Karşılaşma 1-1 berabere devam ederken bitime 2 dakika kala hakem Hakan Basık’ın verdiği penaltı kararı sonrası olaylar çıkmıştı. Yenimahalleli teknik heyet ve futbolcular Basık’a itiraz ederken, tribündeki taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı. Basık da maçı tatil etmişti.

Ancak işin ilginç tarafı maçın yarıda kalması değil, siyasetin sporun içine girmesiydi. CHP’li Yenimahalle Beledispor da AKP’li Gölbaşı Belediyespor da zirve mücadelesi veriyordu.

Yenimahalle Belediyespor, Basık’ın böyle bir maça atanmasını eleştirirken, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na Basık’ı şikayet etmişti.

İddaa bayiine gitmiş

Şikayet dilekçesinde bir nokta dikkat çekti.

Söz konusu başvuruda, Basık’ın saha içinde iki takım futbolcularına farklı tutum sergilediği, Yenimahalleli oyunculara karşı argo kelimeler sarf ettiği ve maçı siyasi bir kimlik altında yönettiği iddialarına da yer verilmişti.

Dahası hakem Hakan Basık’ın Twitter adresinden 2013 Temmuz ayında birden fazla defa Hatay’da bulunan bir iddaa bayiinde bulunduğuna dair paylaşımları da şikayet dilekçesine eklenmişti.

Fakat bu şikayet sonuçsuz kalmıştı.

Hakem Hakan Basık’ın kardeşi Hamit Basık’ın ise 23-26 Aralık günleri arasında düzenlenecek hakemlerin yükselmesini değerlendiren seminere davet edildiği de anlaşıldı.

Hamit Basık seçilirse Süper Lig’in bir altı olan 1. Lig’te maç yönetmeye başlayacak.

Kızını da TFF'ye sokmuş

Kendisi hakem gözlemcileri derneği başkanı TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı’nın, ablası iddia bayi sahibi, yeğenleri ise faal hakemlik yapıyorken kızı Buse Arıcı’nın da TFF Dış İlişkiler Kurulunda 13 üyeden biri olduğu anlaşıldı.

Arıcı’nın kızı Buse Arıcı 2019’da üzerinde Fenerbahçe forması varken "Bu yıl var ya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper. Analarını..." sözleriyle yaptığı paylaşım büyük tepki görmüştü.

Seçimlerde usulsüzlük iddiası

Öte yandan geçen Eylül ayında Arıcı’nın TFFHGD Başkanı seçildiği seçimlerde de usulsüzlük iddiası gündeme getirilmişti.

Genel Başkan seçiminin yapıldığı toplantıda oy kullanan 536 delegeden 285 oyu alan Abdurrahman Arıcı derneğin yeniden Genel Başkanı oldu. Karşısındaki rakip seçimden bir hafta önce adaylığını açıklayan ve 202 oy alan Hamza Mısır’dı.

MHK talimatının 72’inci maddesi, “Aktif olarak Futbol branşında faaliyeti bulunan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarda fahri ve profesyonel yönetici. Teknik adam, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı ve TFF TEMSİLCİSİ OLMAMAK” sözlerine yer verilmiş.

Talimat incelendiğinde TFF Temsilcisi olan bir kişinin Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin başkanı olamayacağı anlaşılmasına rağmen seçilmesi tartışma yaratmıştı.

Son olarak Abdurrahman Arıcı’nın TFF Temsilciler Kurulu’ndaki yardımcısı Kerim Altıay ise geçen haftalarda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Bu olayın ardından Altıay TFF’deki görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.