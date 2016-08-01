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15 Temmuz Darbe Girişimi

TFF: Temiz çıkan görevine devam edecek

"İncelemeleri temiz çıkan üyelerin istifaları kabul edilmeyerek görevlerine devam edeceklerdir"

01 Ağustos 2016 12:21

TFF tüm kurulları, darbe girişimiyle ilgili soruşturması kapsamındaki güvenlik incelemeleri sebebiyle istifa etti. Yapılan açıklamada, güvenlik incelemesinin ardından temiz çıkan üyelerin görevlerine devam edeceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yürütülen güvenlik incelemesi nedeniyle tüm kurulların istifalarını sunduğu bildirildi.

Buna göre; Tahkim Kurulu, PFDK, UÇK, Etik, Kulüp Lisans, MHK, Temsilciler Kurulu, Sağlık Kurulu, Dopingle Mücadele Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ve Dış İlişkiler İcra Kurulu başkan ve üyeleri görevlerini bıraktı. 

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadeler de yer aldı:

"Bilindiği üzere 15 Temmuz'da milletimize ve demokrasimize yönelik darbe girişiminin ardından ülkemizde kamu sektörü ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personele güvenlik incelemeleri yapılmaktadır.

Federasyonumuzun tüm çalışanları, Federasyonumuz bünyesinde görev alan tüm müsabaka görevlileri ve atanan kurulların başkan ve üyeleriyle ilgili bilgiler ilk iş olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tekrar paylaşılmıştır.”

 

İkinci açıklama

 

TFF, kurulların istifasıyla ilgili ilerleyen saatlerde ikinci bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kurulların istifalarını verdikleri belirtilerek, "15 Temmuz'da milletimize ve demokrasimize yönelik darbe girişiminin ardından bugün tarafımızca atanan tüm kurullar güvenlik incelemesinin selameti için istifalarını vermişlerdir. Yapılacak güvenlik incelemesinin ardından hain terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen üyelerin istifaları işleme konularak kabul edilecek, incelemeleri temiz çıkan üyelerin ise istifaları kabul edilmeyerek görevlerine devam edeceklerdir" denildi.

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