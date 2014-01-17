'TFF, şike davasında verilmesi gereken cezaları vermedi, örtbas etti'

Tahkim Kurulu eski başkanı ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hakimi Prof. Dr. Türker Arslan, Yargıtay'ın Aziz Yıldırım hakkında verdiği kararla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Federasyon da 'bizim için kapanmıştır' açıklamasında bulundu. Bu federasyonun ayıbıdır. Vermiş olduğu kararlar, gerçeklerle hiçbir şekilde uyuşmuyor. Asıl verilmesi gereken cezaları vermediler. TFF bu işi sadece belli noktada örtbas etti" dedi.

Prof. Dr. Türker Arslan, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin futbolda şike davasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer isimlere verdiği hapis cezalarını onamasının kesin karar olduğunu ve bu kararın ardından cezanın infazının uygulanacağını söyledi.

Kararın onanmasının ardından daha önce yatılmış süreler dışında kalan zamanın tekrar hapse girilerek infaz edilmesi gerektiğini kaydeden Türker Arslan, "Bu arada Fenerbahçe Kulübü'nde büyük boşluk doğacak, sorun doğacaktır. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı, hapse girdiği andan itibaren bitmiş olacaktır. Fenerbahçe kendi bünyesinde genel kurul yaparak yeni başkanını ve sistemini düzene sokacaktır" diye konuştu.

UEFA'da bekleyen şahıslarla ilgili dosyaların olduğunu vurgulayan CAS Hakimi Arslan, şunları söyledi:

"UEFA da bekleyen dosyaları gündeme getirebilir. Şahıslarla ilgili cezaları açıklayabilir. Ondan sonra da TFF'den de bazı taleplerde bulunabilir. Federasyon 'benim için kapanmıştır' demesine rağmen UEFA'nın böyle talebi olduğu takdirde ona uygun konu gündeme gelebilir. Kulüplerle ilgili UEFA nezdinde karar verildi. Federasyon da 'bizim için kapanmıştır' açıklamasında bulundu. Bu federasyonun ayıbıdır. Vermiş olduğu kararlar, gerçeklerle hiçbir şekilde uyuşmuyor. Asıl verilmesi gereken cezaları vermediler. TFF bu işi sadece belli noktada örtbas etti."

Sürecin nasıl işleyeceği ve cezaları onananların ne zaman cezaevine gireceği yönündeki soruyu da Arslan, "Dosya mahalli mahkemeye gidecek. Bu birkaç gün sürer. Mahalli mahkeme, İnfaz Hakimliği'nden cezanın infazını isteyecek. Bir süre geçer. İlgililere tebligat yapılacak. Ondan sonra tutuklama işlemi olacak" ifadelerini kullandı.

Bu işin dönüşünün olmadığına dikkati çeken Türker Arslan, yeniden yargılama konusunun söz konusu olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Yeniden yargılama işi tamamen yasal düzenlemeyle ilgili durum. Bu aşamada olmayan konuyla ilgili konuşmak doğru olmaz" diye konuştu.