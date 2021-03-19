TFF Sağlık Kurulu, bir üst klasman hakeminin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF Sağlık Kurulu, bir üst klasman hakeminin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve herhangi bir semptom göstermemesine rağmen tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurdu.

Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."