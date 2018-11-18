TFF, Niklas Süle'yi Türk sanmış

Bayern Münih'in Alman futbolcusu Niklas Süle, U-16 Almanya Milli Takımı'nda forma giyerken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan davet aldığını açıkladı.

TFF yetkilileri, Bayern Munih'te forma giyen Alman futbolcu Niklas Süle'nin soyadından dolayı Türk bir aileden geldiğini düşünerek futbolcuya milli takım daveti yapmış.

Bu durumun üzerin Niklas Süle, şu açıklamaları yaptı:

"Bir TFF yetkilisi telefonla beni aramıştı ve benimle doğrudan Türkçe konuşmaya başlamıştı. Ona 'Maalesef sizi anlayamıyorum' demiştim. Sonra bana Almanca 'Türk kökenin var mı' diye sordu. 'Hayır' dedim ve konu kapandı. Komik bir olaydı."

Bayern Münih'te stoper mevkisinde forma giyen Süle, bu sezon Bundesliga'da 10 maça çıktı.