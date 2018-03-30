T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı, Galatasaray'ı Başakşehir ve Fenerbahçe izliyor

Listenin ilk sırasında Galatasaray var

30 Mart 2018 18:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplerin 2017-2018 sezonunda Şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.

TFF'nin listesinde Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 4, 2. Lig'den 2 ve 3. Lig'den de 1 takım yer aldı.

Listenin ilk sırasında 3 milyon 500 bin euro ile Galatasaray var

Galatasaray'ı 2 milyon 221 bin 500 euro ve 804 bin 910 lira ile Medipol Başakşehir ve 1 milyon 442 bin 500 euro ile Fenerbahçe izliyor.

Listede yer almayan Spor Toto Süper Lig takımları ise Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor.

Açıklamanın sonunda, futbolcular tarafından menajerlere yapılan ödemeler ile ilgili olarak ise TFF'ye herhangi bir belge sunulmadığı belirtildi.

TFF'nin internet sitesinde söz konusu dönemli ilgili olarak futbolcu menajerlerinin, menajerlerin dahil oldukları işlemlerin, ödemelerin ve hesap dökümlerinin listeleri de yer alıyor.

Menajerlere ödenen ücretlerin listesi için tıklayın
 

ETİKETLER

TFFmenajerlere ödenen ücretleri açıkladımenajer ücretiSpor Toto Süper LigSüper LigBeşiktaşGalatasarayFenerbahçeBaşakşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24