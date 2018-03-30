TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı, Galatasaray'ı Başakşehir ve Fenerbahçe izliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplerin 2017-2018 sezonunda Şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.

TFF'nin listesinde Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 4, 2. Lig'den 2 ve 3. Lig'den de 1 takım yer aldı.

Listenin ilk sırasında 3 milyon 500 bin euro ile Galatasaray var

Galatasaray'ı 2 milyon 221 bin 500 euro ve 804 bin 910 lira ile Medipol Başakşehir ve 1 milyon 442 bin 500 euro ile Fenerbahçe izliyor.

Listede yer almayan Spor Toto Süper Lig takımları ise Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor.

Açıklamanın sonunda, futbolcular tarafından menajerlere yapılan ödemeler ile ilgili olarak ise TFF'ye herhangi bir belge sunulmadığı belirtildi.

TFF'nin internet sitesinde söz konusu dönemli ilgili olarak futbolcu menajerlerinin, menajerlerin dahil oldukları işlemlerin, ödemelerin ve hesap dökümlerinin listeleri de yer alıyor.

Menajerlere ödenen ücretlerin listesi için tıklayın

