-TFF MALİ GENEL KURULU 16 TEMMUZ'DA ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali Genel Kurulu, 16 Temmuz Cuma günü Ankara'da yapılacak. 301 delegenin bulunduğu ve Sheraton Otel'de, saat 11.00'de gerçekleştirilecek genel kurul için 16 Temmuz'da çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı, delege tam sayısının asgari üçte birinin katılımı ile 17 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Şayet 17 Temmuz'da da çoğunluk sağlanamazsa genel kurul çoğunluk aranmaksızın 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü aynı saatte, Sheraton Otel'de toplanacak. TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nun gündemi şöyle: 1- Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti 2- Toplantının açılışı 3- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu 4- İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu 5- Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi 6- Başkanın sunuşu 7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması 8- Genel Kurul'da okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi 9- 01.06.2009-31.05.2010 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması 10- Genel Kurul'da okunan 01.06.2009-31.05.2010 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi 11- Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması 12- Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi 13- Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu 14- TFF Başkanı'nın 01.06.2009-31.05.2010 dönemi, hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası 15- Yönetim Kurulu'nun 01.06.2009-31.05.2010 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası 16- Denetleme Kurulu'nun 01.06.2009-31.05.2010 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası 17- 01.06.2010-31.05.2011 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması 18- Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi 19- Adana İli, Seyhan İlçesi, 3. Bölge Reşatbey Mahallesi, 1381 Ada, 73 Parselde kayıtlı, 250/2066 arsa paylı, arsa nitelikli, 10 nolu büro kat irtifaklı taşınmazın satımı hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi 20- Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi hükmü gereğince üyelik aidatının belirlenmesi 21- Dilek ve temenniler 22- Kapanış