TFF kimsenin oyuncağı değildir



Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. TFF'nin Galatasaray'ın yayımladığı bildiriye yanıt şeklindeki açıklamalarının çok kısa sürede yapıldığını belirten tecrübeli yorumcu, bu kadar dar bir süreçte TFF'nin toplanarak açıklama yapamayacağını belirtti.



NTV'de yayınlanan 90 Dakika programında haftanın öne çıkan olaylarını değerlendiren Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a yanıt niteliğinde yayımladığı bildirinin haftanın olayı olduğunu söyledi.



Galatasaray Kulübü'nün Kayserispor karşılaşmasının ardından yayımladığı sert açıklamaya TFF'nin verdiği yanıta değinen Uluç, bu kadar kısa bir süre içinde TFF'nin toplanarak böyle bir bildiri yayımlayamayacağını iddia etti.



TFF imzalı bu açıklamayı yapan kişileri ağır bir dille eleştiren tecrübeli yorumcu, "Türkiye Futbol Federasyonu çok saygın bir kurumdur. Canı isteyen bu imzayı kullanamaz. Mahmut Özgener'e soruyorum: Galatasaray'ın bildirisinin yayımlanmasından yarım saat sonra hangi federasyonu nerede topladınız da böyle bir karar aldınız? Esasa girmeden usülden soruyorum. Bu ayıptır arkadaşlar. Böyle bir şey yapmaya da hiçkimsenin hakkı yoktur. TFF, onun bunun oyuncağı değildir. Federasyondaki arkadaşlara tekrar soruyorum: Hanginizin haberi ve imzası var bu açıklamada?" dedi.



KONYASPOR-BEŞİKTAŞ



Beşiktaş camiasında iptal edilen toplantıya değinen Uluç, bu toplantıya katılması planlanan Türkiye'nin önde gelen isimlerinin siyah-beyazlı takımın taraftarı olduğunu dahi yeni öğrendiğini dile getirdi.



Tecrübeli yorumcu, "Hikmet Çetin istemiş toplantıyı. Rahmi beyi aramış. Başta Tuncay Özilhan olmak üzere bir sürü Beşiktaşlı var, aramızda bir toplanalım, nereye gidiyoruz konuşalım demiş. Rahmi bey de kabul etmiş. Bu toplantıyı yapmak üzere karar verilmiş, ama sonra ne olduysa Rahmi bey toplantının iptal edilmesini istemiş" diye konuştu.



Beşiktaş'ın çok kötü yönetildiğini belirten ve bu toplantının neden ertelendiğini bilmediğini; ancak önümüzdeki günlerde bu toplantının iyi niyetli mi kötü niyetli mi olduğunu göreceğiz diyen Uluç, "Toplanırlarsa iyi niyetlidir. Toplanmazlarsa birileri bu toplantıyı iptal ettirmiştir" dedi.



Beşiktaş'ın teknik direktör Mustafa Denizli tarafından sahaya çok kötü bir kadroyla çıkartıldığını vurgulayan Uluç, Konyaspor maçında Holosko'nun sakatlanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcının Yusuf ve Tello'nun yanına üçüncü oyun kurucu olarak Serdar Özkan'ı oyuna soktuğunu ifade etti.



Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında hiçbir gol pozisyonu üretememesine rağmen Denizli'nin Nobre'yi oyuna sokmayı düşünmediğini dile getiren tecrübeli yorumcu, çift santrafor oynamaya cesaret edemeyen adamın adının Mustafa Denilzi olduğuna inanamadığını söyledi.



Konyaspor'un çift santraforla oynama cesareti gösterdiğinin altını çizen Uluç, kaptan Veysel'in çok bencil oynadığını ifade etti. Tecrübeli yorumcu, teknik direktör Giray Bulak'ın da bunu farketmeyerek Veysel yerine Serhat'ı oyundan alarak hata yaptığını belirtti.



İSTANBUL BB-FENERBAHÇE



Olimpiyat Stadı'nın Türkiye'nin başına bela olduğunu söylemekten dilinde tüy bittiğini ifade eden Uluç, İstanbul BB-Fenerbahçe maçında buna birkez daha şahit olduklarını ifade etti.



Fenerbahçe'yi yenmek için sarı-lacivertlilerin üzerine giden her takımın sahadan galibiyetle ayrılacağını birçok kez dile getirdiğini hatırlatan tecrübeli yorumcu, İstanbul BB'nin de bu şekilde maçı kazandığını belirtti.



Uluç, Fenerbahçe'nin ilk yarıda çok net gol pozisyonları yakalayamamasına rağmen ikinci yarıya Vederson'u oyundan alıp yerine Uğur'u alarak başladığına dikkat çekti. Rakip 10 kişi kalmışken yapılması gereken değişikliğin Vederson-Uğur olmaması gerektiğini söyleyen tecrübeli yorumcu, Aragones'in Güiza ile Semih'i yan yana oynatmayı düşünemediğini ifade etti.



Fenerbahçe'nin oyun kurucusu olmadığını iddia eden Uluç, böyle bir kadro yapısı içinde Aragones'in duran toplarda etkili olabilecek Alex'i oyundan çıkarmasının yanlış olduğunu ifade etti.



İstanbul BB'yi de değerlendiren tecrübeli yorumcu, bu takımın büyük takımlara karşı çok iyi performans sergilediğini, ama diğer takımlara karşı yanı çizgiyi yakalayamadığını dile getirdi.



GALATASARAY-KAYSERİSPOR



Galatasaray'ın çok kötü yönetildiğini ve çok kötü oynadığını savunan tecrübeli yorumcu, bu takımın puan kaybetmek için hakeme ihtiyacı olmadığını söyledi.



Galatasaray'dan bu sene bir şey olmayacağının altını çizen Uluç, "Galatasaray'ı kendi haline bıraksan da Kayserispor'u yenemez. Yenerse sürpriz olur. Çünkü sarı-kırmızılıların başında antrenör yok. Oyuncular bir araya gelip iyi oynarlarsa maç kazanıyor, iyi oynamazsa puan kaybediyor. Galatasaray'ın tarihinde bu kadar antrenörsüz olduğunu görmedim. Bunları da geçtiğimiz hafta sonu Adnan Polat'ın yüzüne söyledim" dedi.



Takım dibe vurmadan yönetimin Skibbe'yi göndermeyeceğini vurgulayan tecrübeli yorumcu, "Galatasaray 1-0 galip. 10 kişi oynuyor ve Kayserispor gibi bir takım da üstüne geldikçe geliyor. Sen geriye çekilmiş bekliyorsun. Galatasaray'ın kadrosunun en eksiksiz olduğu dönemde tek forvetle oynatıyor diye Skibbe'yi eleştiriyorduk. Takımın oyun kurucusunun atıldığı, oyun kurma şansının yarı yarıya azaldığı maçta Alman çalıştırıcı hala iki santraforla oynuyor. Oyun kurucu yok, Arda dökülüyor ve o iki forvete top gitmiyor. Sen bunu dahi göremiyorsan, senin ne işin var orada? Linderoth'u oyuna alırken çıkardığı adam Mehmet Güven. Baros ve Nonda hala orada" diye konuştu.

