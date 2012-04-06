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Spor

TFF kadın ve çocuklara ücretsiz bilet uygulamasına son verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kadın ve çocuklara ücretsiz bilet uygulamasının 34. hafta maçlarının ardından sona ereceğini açıkladı

06 Nisan 2012 00:48

TFF tarafından yapılan açıklamada, kadınların ve 16 yaş altı çocukların Spor Toto Süper Lig maçlarına ücretsiz girebilme uygulamasının hafta sonu oynanacak 34. hafta karşılaşmaları ile sona ereceği bildirildi.

 
 

'Geçmiş maçların bilet bedelleri TFF tarafından ödenecek'

 
 
Yapılan açıklamada, “Güzel oyun güzel kalacak” sloganıyla ilk defa ligin 5. haftasında hayata geçirilen projede, kadınların ve 16 yaşın altındaki futbolseverlerin bilet bedellerinin, sezon sonuna kadar TFF tarafından karşılanarak kulüplere ödeneceği kaydedildi.
 
Bu arada 2011-2012 sezonunda “34 Haftalık Lig Grubu” maçlarında yapılan uygulama, sadece ev sahibi takımın taraftarlarına ayrılan tribünlerde geçerli olmuştu.

 

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