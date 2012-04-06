TFF kadın ve çocuklara ücretsiz bilet uygulamasına son verdi!

TFF tarafından yapılan açıklamada, kadınların ve 16 yaş altı çocukların Spor Toto Süper Lig maçlarına ücretsiz girebilme uygulamasının hafta sonu oynanacak 34. hafta karşılaşmaları ile sona ereceği bildirildi.

'Geçmiş maçların bilet bedelleri TFF tarafından ödenecek'

Yapılan açıklamada, “Güzel oyun güzel kalacak” sloganıyla ilk defa ligin 5. haftasında hayata geçirilen projede, kadınların ve 16 yaşın altındaki futbolseverlerin bilet bedellerinin, sezon sonuna kadar TFF tarafından karşılanarak kulüplere ödeneceği kaydedildi.

Bu arada 2011-2012 sezonunda “34 Haftalık Lig Grubu” maçlarında yapılan uygulama, sadece ev sahibi takımın taraftarlarına ayrılan tribünlerde geçerli olmuştu.