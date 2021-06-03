TFF ile Kulüpler Birliği toplanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yeni kurallarla ilgili Kulüpler Birliği ile federasyon bir araya geliyor.

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ile TFF arasında gerçekleşecek toplantı bugün saat 14.00'te Riva'da başlayacak. Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün yeni yabancı kuralı ve liglerdeki takım sayılarına ilişkin aldığı kararlar toplantının gündemi olacak. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, TFF'nin aldığı kararlara tepki gösterilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonuna duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar; kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir."