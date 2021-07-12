TFF: Galatasaray Spor Kulübümüzün yanındayız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), özel bir maç için Yunanistan'a giden ve PCR testi kabul edilmemesinin ardından Türkiye'ye dönüş kararı alan Galatasaray Spor Kulübü'nün yanında olduklarını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz" denildi. (DHA)