Galatasaray'ın tam kapasite seyirci kararı ne anlama geliyor; TFF talimatı ne diyor?

Galatasaray, TFF'nin reddine karşın Lokomotiv Moskova ile oynanacak maçın tam kapasite oynanacağını açıkladı. Sarı Kırmızılılar'ın bu kararı ne anlama geliyor? Yorumlar ne, talimatlar ne diyor?

TFF, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama başvurusu reddederken; Sarı Kırmızılılar, kararla ilgili bir açıklama yayımladı.

Galatasaray, TFF'nin kararına karşın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçına herhangi bir kısıtlama olmadan tribüne seyirci alacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmistir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz" denildi.

"TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir"

Galatasaray'ın bu açıklamasını spor hukukçusu Taner Ünlü, değerlendirdi.

NTV Spor'dan İsmail Keleş'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Etik ve Disiplin Kurulları ile son olarak da Tahkim Kurulu üyeliği yapan Taner Ünlü, Galatasaray'ın TFF'nin açıklamasıyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray'ın kararı ilginç. TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir. Organizasyonu düzenleyen, futbolun patronu TFF. Her türlü futbol faaliyetlerini yönetme hakkı TFF'nin. Futbol kulüplerini temsil etmek üzere özel hukuk kurallarına tabi TFF kurulmuştur. "Futbolu ben yönetiyorum" diyor, siz "hayır" diyorsunuz. Galatasaray'a sempatim vardır ancak koca bir kulüp nasıl böyle hukuksuz açıklamalar yapar. Şaşırıyorum. Ülkede sesi yüksek çıkanın haklı bir düşünce var. Kulüpler, TFF'nin kurallarına uymak zorunda. Uymazsa belki göz boyamak içindir. Yapabileceklerini zannetmiyorum. Daha önce Oğulcan Çağlayan için "CAS'a gideriz" dediler. Gidebildiler mi?"

"Restleşme var"

Spor yazarı Atilla Türker ise konuyla ilgili olarak, "Ortada restleşme var. Büyük ihtimal para cezası gelir. Hoş bir durum değil. Galatasaray, haklı olarak taraftarını göz önünde bulunduruyor. Belli ki para cezasını göz önüne almış. Taraftar desteğini alabilmek için böyle bir uygulamaya gidiyor" açıklamasını yaptı.

Sabah Spor yazarı Gürcan Bilgiç ise kararı değerlendirirken, "Galatasaray, tavsiyeyle bu başvuruyu reddetmiştir diye düşünüyorum. Süper Lig için bir eşitsizlik de yaratmayacaktır. Para cezası ile halledebileceklerini düşünmüşlerdir. Bence de tam kapasite olması lazımdı, Galatasaray haklı" ifadelerini kullandı.

TFF'nin konuyla ilgili düzenlemesi ne diyor?

Madde 58 Disiplin Cezaları

Futbol müsabakaları ve organizasyonlar sırasında kulüpler ve bireyler tarafından işlenen tüm disiplin ihlalleri ve sportmenlik dışı davranışlar ve bu gibi kulüp ve kişilere uygulanacak disiplin cezaları TFF Yönetim Kurulu tarafından, genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası

uygulamalar ile FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları doğrultusunda çıkarılacak TFF Disiplin Talimatı’nda düzenlenir.

Disiplin Kurulları, kulüpler ve kişiler tarafından sergilenen tüm disiplin ihlalleri veya sportmenlik dışı davranışları ele alır ve karara bağlar.

Bu gibi disiplin ihlalleri veya sportmenlik dışı davranış ve tutumlara uygulanacak disiplin

cezaları esas olarak şunlardır:

1) Gerçek ve tüzel kişiler için:

a) İhtar; b) Kınama; c) Para cezası; d) Ödüllerin iadesi.

2) Gerçek kişiler için:

a) İhtar;

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b) İhraç; c) Müsabakadan men; d) Soyunma odası ve/veya yedek kulübesine giriş yasağı; e) Stadyuma giriş yasağı; f) Hak mahrumiyeti(Futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilme); g) Lisansın askıya alınması.

3) Tüzel kişiler için:

a) Transfer yasağı; b) Seyircisiz oynama; c) Tarafsız sahada oynama; d) Saha kapatma (Belirli bir sahada oynamama); e) Belirli bir tribünün veya bölümün boş bırakılması; f) Müsabaka sonucunun iptali;