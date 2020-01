TFF Futbol Gelişim Direktörü Kafkas: Maalesef kötü sonuçlar teknik direktörlere fatura ediliyor

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da, düzenlenen panelde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Türkiye\'de futbola sonuç odaklı bakıldığını ve sonuç kötü olunca faturanın ilk başta maalesef teknik direktörlere kesilmesi nedeniyle sık sık teknik direktör değişikliğine gidildiğini söyledi.

\"DİYARBAKIR BSENDE DERİN İZLER BIRAKTI\"

Dicle Üniversitesi ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen \"Ülkemizde Futbol ve Futsal\'ın gelişimi\" konulu bir panel Dicle Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Panelde ilk konuşmayı yapan TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, önce kendisi ile ilgili biraz bilgi vermek istediğini belirterek, \"27 yıl önce bu şehre geldiğimde, ben de derin izler bırakacağını aslında hiç düşünmemiştim. Diyarbakırspor, 1990 yılında benim kişiliğimin gelişmesinde en büyük katkıyı sağladı. 19 yaşında annesinden, babasından ayrılan bir genç olarak, ilk gurbete bu şehirle çıktım. Düzgün davranmayı, mücadele etmeyi, düşüp kalkmayı, paylaşmayı en bu şehirde öğrendim. Eğer bir noktaya gelmişsem, bu şehrin bende çok büyük izleri vardır. Bu şehirde olmaktan çok mutluyum. 30 yıl aradan sonra burada olmak, eski arkadaşlarımı görmek beni heyecanlandırdı\" dedi. Futsal Milli Takımımızın Diyarbakır\'da kamp yapması, başka organizasyonların da burada yapılmasını çok istediğini söyleyen Tolunay Kafkas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Başta federasyon başkanımız olmak üzere yöneticilerimiz Doğu ve Güneydoğuya çok önem veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun yapısından bahsetmek istiyorum. Bizim 3 ana temel öğe vizyon ve misyonumuz var. Bunlardan bir tanesi antrenör eğitimi, ikincisi genç oyuncu gelişimi ve üçüncüsü de futsaldır. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Umuyorum önümüzdeki zamanlarda bahsettiğim bu üç ana öğe çok iyi yerlere gelecektir. Antrenör eğitimi Türkiye ve Avrupa\'da ciddi bir not almış durumda. Genç oyuncu gelişmesiyle ilgili illerde organizasyonları yeniden yaptık. Bir takım aksaklıklar vardı, onları giderdik. En büyük projelerimizden bir tanesi bölgesel akademiler kurmaktır. Bunları gerçekleştirebilmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Futsal ile ilgili yeni projelerimiz var. Özellikle U19 Futsal projesiyle ilgili\" diye konuştu.

Futsal Milli Takım Antrenörü Sercan Görgülü ise, futbol oynadığı dönemlerde maç için Diyarbakır\'a geldiğini ifade ederek, \"Türkiye açısından baktığımızda Diyarbakır çok önemli bir ildir. Buraya her gelişimimde çok gelişmiş olarak görüyorum. İnanıyorum ki, illerde Diyarbakır, Türkiye\'nin lokomotif illerden birisi olacağını düşünüyorum. Diyarbakır için, Dicle Üniversitesi çok büyük bir potansiyeldir. Burada kamp yapmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah ilerleyen tarihlerde burada uluslararası maçlar oynarız diye düşünüyorum\" dedi.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu öğretim üyesi ve eski profesyonel hakem Nihat Mızrak da, Dicle Üniversitesi ve öğrencileri olarak bazı beklentileri olduğunu belirterek, \"Bizim futbolda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'nda özellikle futbol uzmanlık alan öğretilerimiz, 4 yıl boyunca 540 saat futbol eğitimi alıyorlar. Buna baktığımızda 3 ve 4\'üncü sınıflarda 1 ve 2\'nci dönemde bu dersi almalarına rağmen aynı zamanda futbol öğretim yöntemleri ve son sınıfta futbol staj uygulamaları, bu eğitimleri almalarına rağmen talep ve isteğimiz şudur ki, C ile değil B ile başlamalarıdır. Bu bizim temennimiz ve önerimizdir. Çünkü futbolun ülkemizde gelişmesine Doğu ve Güneydoğulu futbolcuları, sporcuları, öğrencileri, antrenörleri ve hakemleri olarak katkı sunmaya hazırız. Çünkü burada bir ordu var. Bir milyon 673 bin 119 kişilik bir nüfusa sahibiz. Bunun 0-24 yaş arası 856 kişidir. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz, bu nasıl olur? Sahalarla, altyapılarla, genç nesillere verilecek eğitimlerle olur\" dedi.

Panelin soru cevap kısmında sorulan bir soru üzerine TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Türkiye\'de futbola sonuç odaklı bakıldığını ve sonuç kötü olunca faturanın ilk başta maalesef teknik direktörlere kesilmesi nedeniyle sık sık teknik direktör değişikliğine gidildiğini söyledi. Kafkas, istatistiklere bakıldığında en az teknik direktör değiştiren ülkenin İngiltere olduğunu ancak onlarında son yıllarda teknik direktör değişikliğini sık sık yapmaya başladıklarını da söyledi.

FOTOĞRAFLI