TFF'den Uilenberg'e sert yanıt: Saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor, açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Jaap Uilenberg'in yapmış olduğu açıklamalara sert bir yanıt verdi. Federasyonun açıklamasında, ''Uilenberg’in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik 'kara sayfa', 'delice' ve 'tehlikeli' gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur." ifadelerine yer verildi.

Federasyonun resmi internet sitesiNden yapılan açıklama şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde Merkez Hakem Kurulu’na eğitim danışmanlığı yapan Sn. Jaap Uilenberg’in kamuoyuna yansıyan talihsiz ifadeleri nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK’yı hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Sn. Uilenberg’in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik “kara sayfa”, “delice” ve “tehlikeli” gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur. Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz.

TFF ile olan sözleşmesinin 31.05.2022 tarihinde sonlanacak olması ve bu tarihten sonra kendisi ile göreve devam edilmeyeceğini bilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Sn. Uilenberg’in hakemlerimiz üzerinde baskı ve kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturma çabasını dikkatlice izliyor, yıllarca TFF’de ücreti karşılığında çalışan Sn. Uilenberg’in mesleki etik kuralları gereğince davranmasını kendisine hatırlatıyoruz."

Uilenberg ne demişti?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg, yazılı bir açıklama yayınlayarak istifa ettiğini açıkladı. Uilenberg’in yazılı olarak sunduğu istifa mektubunda, “Sevgili hakemler, 8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk Hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak. 2022 Dünya Kupasına aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak, adil olmayan ve inanılmaz bir karardı. Ülkemde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde çok uzun zamandır Hakemlik işinin içindeyim, şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim” ifadelerine yer vermişti.

Uilenberg, 8 Mart tarihinde 13 hakemin maç yönetemeyeceği yönünde açıklanan kararın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya kararı desteklemeyeceğini söylediğini dile getirerek, “Bu kararın alındığı gün Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya da böyle bir kararı, birçok hakemin kariyerini gerçek olgular ve açıklamalar olmadan öldüren bir kararı, desteklemeyeceğimi söyledim” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Tahkim Kurulu’nun hakemlerin itirazını kabul ederek kararın yürütülmesini durdurmasına sevindiğini aktaran Uilenberg şu ifadeleri kullanmıştı:

“Futbol Federasyonu Başkanına da 2 kez eposta atıp, Cüneyt Çakır’ın ki 12 yıldır TFF’nin en iyi reklamlarından biri olan hakeminin kariyerini böyle bitirmenin saygısız bir karar olduğunu belirttim. 8 Mart tarihinden bugüne kadar umudum Türkiye Futbol Federasyonundaki akil insanların müdahil olması ve bu delice kararı iptal etmeleriydi. Tahkim Kurulu’nun adil, bilgili ve güçlü bir şekilde tek doğru kararı alarak hakemlerin ve gözlemcilerin lehine karar vermesinden çok mutlu oldum. Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ise bağımsız bir kurul olan Tahkim Kurulu’nun kararına uymanın gerekli olmadığı yönünde oldu. TFF’nin Yönetim Kurulu ise MHK’nin bu yaklaşımını inanılmaz bir şekilde kabul ediyor”