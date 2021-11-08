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Spor

TFF'den 'tam kapasite' açıklaması: Deplasman yasağı sürüyor

"Müsabakalara stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir"

08 Kasım 2021 21:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) müsabakalarda uygulanacak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) talimatında değişiklik yaptı. Stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım taraftarı alınabilecek. Misafir takım taraftarlarına yönelik kısıtlama ise sürüyor.

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