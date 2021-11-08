TFF'den 'tam kapasite' açıklaması: Deplasman yasağı sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) müsabakalarda uygulanacak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) talimatında değişiklik yaptı. Stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım taraftarı alınabilecek. Misafir takım taraftarlarına yönelik kısıtlama ise sürüyor.

TFF Yönetim Kurulu, müsabakalarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin talimatta değişikliğe gittiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan talimatta, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz" denildi.

TFF daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım itibariyle tribünlerin tam kapasiteyle açılacağını duyurmuştu.