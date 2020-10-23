TFF'den Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında gerginlik yaşandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medyada, TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında 21 Ekim 2020 tarihinde Riva'da gerçekleştirilen toplantıda federasyonumuzun yayın hakları payı ile ilgili TFF Başkan Vekili Sayın Erhan Kamışlı'ya atfen çeşitli diyalogları içeren bir haber yer almıştır. Söz konusu toplantıda herhangi bir gerilim yaşanmamış olup, Fenerbahçe temsilcisinin 'Usulsüz işlem yapıyorsunuz?' söylemi üzerine Sayın Erhan Kamışlı'nın 'Sözünüzü geri alın, biz usulsüz işlem yapmayız, her şey kanun, statü ve talimatlara uygun şekilde yapılmaktadır' şeklinde yanıtı olmuştur. Sonrasında Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Baykan tarafından TFF kanununda yer alan şekliyle naklen yayın gelirlerinden TFF payı ve kesintiden sonra kalan kısmın nasıl dağıtılacağına ilişkin TFF'ye ait olan yetkiler konularında açıklamalar yapılmıştır. Her iki Başkan Vekilimizin bilgilendirmelerine ilişkin başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil olmak üzere toplantıda bulunan kulüplerimizin değerli temsilcileri teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Bunun dışındaki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kapalı bir toplantı sonrası hiç de etik olmayan bir davranış ile bilgi sızdırması yapanların hiç olmazsa içeriğe ilişkin dürüst davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır ama maalesef bunun da olmadığını üzülerek görmekteyiz."