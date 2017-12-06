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TFF Başkanvekili Özdemir: "Bursaspor-Fenerbahçe maçı sezonun en güzel maçı olacak"

"2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanabilirsek Bursa'da da maçlar oynanacak" Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Nihat Özdemir, Bursaspor-Fenerbahçe maçının sezonun en güzel maçı olacağını kaydederken, 2024 Avrupa Şampiyon

06 Aralık 2017 21:45

\"2024 Avrupa Şampiyonası\'nı kazanabilirsek Bursa\'da da maçlar oynanacak\"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Nihat Özdemir, Bursaspor-Fenerbahçe maçının sezonun en güzel maçı olacağını kaydederken, 2024 Avrupa Şampiyonası\'nı Türkiye\'nin kazanması halinde Bursa\'da da maçların oynanacağını söyledi.
LİMAK Flarmoni Orkestrası\'nın Bursa\'da gerçekleştireceği konseri izlemek için Bursa\'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve yönetim kurulu üyesi Nihat Özdemir, 8 Aralık Cuma günü Süper Lig\'de oynanacak olan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
TFF\'deki görevi nedeniyle tarafsız olduğunu dile getiren Nihat Özdemir, \"İyi oynayanın, hak edenin kazanmasını isteyen bir tarafız. Bu haftaki maç çok önemli. Bursaspor bu yıl çok iyi bir takım. Geçen seneki o korkulu rüyaları hiç görmüyorlar. İyi bir performans gösteriyorlar ve son haftaki  maçlara baktığımız zaman da hem Bursaspor olsun hem Fenerbahçe olsun, müthiş maçlar oynadılar. Deplasmanda Bursaspor, Atiker Konyaspor\'u 3-0 yendi ki Konyaspor çok iyi bir takım. Fenerbahçe de sahasında ligin iyi ekiplerinden Kasımpaşa\'yı yendi. İkisi de çok iyi bir futbol ortaya koydular. Bence bu sezonun en güzel maçı olacak\" dedi.
İyi oynayanın ve hak edenin kazanması dileğinde bulunan Nihat Özdemir, \"Taraftarlara, tüm televizyondaki izleyenlere de güzel bir maç seyretsinler. Tıpkı Bursaspor\'un Konyaspor ve Fenerbahçe\'nin Kasımpaşa maçında olduğu gibi veya Beşiktaş-Galatasaray maçında olduğu gibi, yani futbolseverlerin zevk alacağı bir maç olmasını diliyorum. İyi oynayan da hak eden de kazansın\" diye konuştu.
BURSA\'YA MÜJDE VERDİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nu da değerlendiren Nihat Özdemir, \"Türkiye\'nin en iyi stadyumlarından bir tanesi. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu olarak inşallah 2024 Avrupa Şampiyonası\'nı kazanabilirsek, seçtiğimiz 10 ilin içerisinde Bursa da var. Kazanabilirsek Bursa\'da da maçlar oynanacak. Belki Bursa\'nın performansına göre bir yarı final ya da çeyrek final maçları da oynanabilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bunun için iyi bir stat yaptı. Bursa\'nın altyapısı da oteller, ulaşım, havalimanı, taraftarı olsun çok iyi. Kazanırsak Bursa\'da çok güzel maçlar olacak\" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Nihat Özdemir\'in açıklamaları

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