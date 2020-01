TFF Başkanvekili Güreli'den Caner Erkin açıklaması 

\"Caner Erkin dudak okumadan sevk edilmedi\"

\"Rapor konusunda hakemlerimizin de hassas olmaları gerekiyor\"

\"TFF olarak \'VAR\' sisteminin sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz\"

Spor Güvenliği Çalıştayı\'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, çok konuşulan Caner Erkin olayına açıklık getirdi. Caner Erkin\'in dudak okumasından değil, sportmenliğe aykırı hareketten PFDK\'ya sevk edildiğini belirten Güreli şunları söyledi: \"Benzer bir uygulama seneler önce Emre Belözoğlu için yapılmıştı. Orada da ayrımcılıktan olduğu için gönderilmişti. Şunu açıklıkla ifade edeyim, dudak okumadan disiplin sevki yapmadı disiplin müfettişleri ve hukuk müşavirliğimiz. Caner Erkin çok aşırı, sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle ve golü attıktan sonraki akan görüntülerde yaptığı hareketler nedeniyle iki konudan disipline sevk edildi. Hakemin raporunda olmaması durumunu da TFF yönetiminde kendi aramızda da konuşuyoruz. Bu konuda MHK\'ye de yönetim olarak, temsilciler, hakemler kurullarının birim başkanlarına da gerekli uyarıları yaptık. Bu konuda hakemlerimizin de hassas olmaları gerekiyor. O anda bu işleri bize bırakmadan yani yorum gerektiren bir takım disiplin sevklerine meydan vermeden saha içinde olan her şey hakem raporuyla tespit edilir, yazılır ve ona göre disiplin müfettişi otomatikman bir sevk yapar. Kendi yorum yapmaz. Saha dışındaki olaylar ise yani spor alanı içinde ama hakemin hakim olduğu sahanın dışındaki soyunma koridorları vs. diyelim her yer buna dahildir. Özellikle derbi maçlarda 4-5 tane temsilci tayin ediliyor. Temscilerin yazdığı raporların sonucunda disiplin müfettişi ve hukuk müşavirlerinin yaptığı sevklerdir. Bu birimler hiçbir şekilde yorum yapmaz. Oradan gelen raporu disipline sevk eder. Hem hakem gözlemcilerinin hem hakemlerin hem temsilcilerin hassasiyetle davranmaları ve raporlarını da o anda yazarak FYS sistemine göndermeleri gerekmektedir. Gece 12-1\'i geçmemesi lazım. Bu rapor sisteme düştükten sonra hiç kimse bunu değiştiremez. Hukuk ve disiplin müşavirliğine düşer ondan sonra gerekli sevkler yapılır.\"

\"TALİSCA VE TOSİC OLAYI HAKKINDA YORUM YAPMAYAYIM\"

Beşiktaşlı oyuncular Talisca ve Tosic\'in dün savcılığa giderek ifade vermesi hakkında gelen soruya Güreli, \"Futbolun marka değeri açısından yorum yapmayım. 6222 şiddet yasasının uygulaması ile ilgili. Spor sahası içindeki spor disiplin hukuku uygulandı ama demek ki savcılarımız kendilerine göre bir konuyu daha araştırmak istemiş olabilirler. Konuya tam vakıf değilim. Savcılarımızın soruşturması, sonra da hakimlerin kovuşturması adalet mekanizmasıdır, yasaya göre işler. Ne gaye ile çağırdıklarını bilemem ve bu konuda yorum yapamam. Biz sadece kendi futbol disiplin hukukumuzdan sorumluyuz\" diye konuştu.

Haftasonu İstanbul maçlarında denenecek olan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında açıklamalarda bulunan Güreli, \"VAR dediğimiz uygulamaya var gücümüzle başladık ve devam ediyoruz. Dünyada bunun IFAB kuruluşu tarafından tasdik edilmesi lazım. Bunun için önce offline ve online testlerin yapılması lazım. Önümüzdeki 4 maçta her hafta bu testler uygulanmaya başlanacak. TFF olarak VAR sisteminin sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Bittiği gün bittiği an bu protokollere başlayacağız. Ocak şubat ne zaman iterse başlayacağız. TFF olarak bütün sözleşmeler, anlaşmalar, teknik ekipmanı, teknolojiyi sağladık. Danışmanlar geldi, firmalar geldi, ihale yaptık her şey bitti. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz\" diye konuştu.

