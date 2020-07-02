TFF Başkanvekili Düşmez: Ziraat Türkiye Kupası finalini seyircili oynatmak istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Düşmez, "Ziraat Türkiye Kupası finalini seyircili oynatmak istiyoruz ama önemli olan şartların uygun olması" dedi.

TFF Başkanvekili Ali Düşmez, Türkiye Kupası finali ile ilgili, "Seyircili oynamak istiyoruz ama önemli olan şartların uygun olması. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yeniledik ve çok modern bir hale getirdik. Temmuz ayı içerisinde kupa finalimizi oynatmak istiyoruz. Tüm takımlar tabii ki maçları seyircili oynamak ister, biz de federasyon olarak maçların seyircili olmasını istiyoruz ama önemli olan uygun şartların oluşması" diye konuştu.

Düşmez, Milli takımın Eylül ayında oynayacağı maçlar nedeniyle yeni sezonun Ağustos ortasında başlaması için kulüplerle görüşme yapıldığı belirterek, şöyle devam etti:

"Kulüplerin de farklı düşüncesi var. Yayıncı kuruluş, kulüpler ve federasyon olarak orta yolu bulacağız, sonrasında da kararı federasyon olarak vereceğiz. Türk futbolunun üç önemli ayağıyız. Ortak bir yerde buluşmayı planlıyoruz. Yayıncı kuruluş ve kulüplerle görüşmeler yaptıktan sonra son kararı federasyon olarak vereceğiz. Milli takımımızın Eylül ayında önemli mücadeleleri var ve bu yüzden Ağustos ortasında ligi oynatma isteğimizi kulüplerimizle görüştük. Ortak noktada buluşuruz, son kararı da hem milli takımı hem de kulüplerin çıkarını düşünerek federasyon olarak veririz."