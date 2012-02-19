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Spor

TFF Başkanlığı için gözler Yıldırım Demirören'de

Demirören'in federasyon adaylığını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

19 Şubat 2012 11:22

T24 - Yıldırım Demirören'in, Şenes Erzik'in aday olmaktan vazgeçmesi üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olmak için adaylığını koymaya karar verdiği öğrenildi. Demirören'in adaylığını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
 
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı kim olacak? UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in, adaylıktan vazgeçmesi üzerine, gözler Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'e çevrildi.

Bir süredir nabız yoklayan Demirören'in, Şenes Erzik'in son anda aday olmaktan vazgeçmesi üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olmak için adaylığını koymaya karar verdiği öğrenildi.

Demirören'in kısa süre içinde adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Mehmet Ali Aydınlar'ın görevinden ayrılmasından sonra, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı, Ankara'da 27 Şubat'ta düzenlenecek kongre ile belirlenecek.

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