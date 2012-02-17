Şenes Erzik, Blatter ve Platini ile görüştü, Federasyon Başkanlığı'ndan vaz geçti

T24 - UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik'in, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerine, "Hem UEFA'da, hem TFF'de olmam imkansızlaştı. Bu bakımdan başkan adayı olamayacağım" dedi. UEFA'nın Erzik'in TFF Başkanlığı'na sıcak bakmadığı öğrenildi.

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ismi üzerinde anlaştı. Ancak Erzik'in teklifi kabul etmeyeceği öğrenildi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığı için UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ismi üzerinde anlaştı. Ancak Erzik bu teklifi kabul etmeyecek.

Şenes Erzik'in adaylığına UEFA sıcak bakmadı

UEFA Başkanı Michel Platini'nin, telefon görüşmesi yaptığı Erzik'e, "Sen benim birinci yardımcımsın. Benden sonra UEFA'da en yetkili kişi sensin" diyerek, Türkiye'nin içinde bulunduğu şike dosyasının ağırlığından bahsettiği ve bu nedenle kendisinin TFF başkanlığına sıcak bakmadığını söylediği öne sürüldü..

Şenes Erzik'in de bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ı arayarak desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ettiği, ancak başkan adaylığına sıcak bakmadığını ifade ettiği öğrenildi. Erzik'in ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerine, "Hem UEFA'da, hem TFF'de olmam imkansızlaştı. Bu bakımdan başkan adayı olamayacağım" dediği belirtildi.

Kulüpler Birliği 'Erzik' dedi

Kulüpler Birliği Vakfı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören başkanlığında olağanüstü toplandı.

Galatasaray Kulübü başkanı Ünal Aysal ile Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı'nın katılmadığı, Sivasspor Kulübü'nün ise Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur'a vekalet verdiği toplantıda, 18 kulüp, federasyon başkanlığı adaylığı için Şenes Erzik ismi üzerinde ortak karar aldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Kulüpler Birliği Vakfı sözcüsü ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncıoğlu, birliğin, TFF başkanlık seçimi nedeniyle olağanüstü toplandığını belirterek, başkanlığa aday olacakların pazartesi gününe kadar başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Süper Lig kulüp başkanlarının 2 gündür Ankara'da, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile görüşmeler yaptığını kaydeden Akıncıoğlu, ''Yapılan görüşmeler sonucunda, bugün yapılan toplantıda bütün hususlar değerlendirildi. Bildiğiniz gibi UEFA ve FIFA'nın çok üst seviyelerindeki görevlere kadar yükselmiş, asbaşkanlık görevini halen yürütmekte olan, 20 yılı aşkın süredir futbol yöneticiliği yapan Sayın Şenes Erzik, Türk futbolunun içerisinde bulunduğu sıkıntılı dönemden çıkabilmesi için tüm kulüp başkanlarımız tarafından en önemli namzet kişi olarak kararlaştırıldı'' dedi.

Erzik'in de son günlerde yaptığı açıklamalarda, TFF'nin kendisine ihtiyacı olması halinde başkanlık görevini üstlenebileceğini ve bunu da UEFA ve FIFA'daki görevleriyle birlikte yürütebilmesi için o yetkililerden de icazet alması gerektiğini kamuoyuna açıkladığını ifade eden Akıncıoğlu, ''Türk futbolunun selamete ulaşması için UEFA ve FIFA yetkileri de anlayışlı davranacaklardır'' diye konuştu.

''Dolayısıyla Şenes Erzik, Türk futbolu adına kulüplerin ortaklaşa destekleyeceği adaydır'' diyen Akıncıoğlu, şöyle devam etti:

''Adaylık sürecinde kendisine başarılar diliyorum. Adaylığını da önümüzdeki günlerde ya da ilerleyen saatlerde açıklayacağını umut ediyorum. Seçim ortamının sonucunda da Türk futbolunun şu anda içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi çok kısa sürede aşmasını arzu ediyoruz.''

Akıncıoğlu, toplantıda başka bir ismin gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

''Hayır, başka bir isim gündeme gelmedi. Tüm Süper Lig kulüp başkanlarımızın, dün bakanımız Suat Kılıç ile yaptığı görüşmelerde Şenes Erzik ismi ön plana çıktı. Dolayısıyla sayın bakanımız da çok mutlu oldular. Tek bir isim üzerinde konsensüs sağlanması da Türk futbolu adına sevindirici. Daha önce yaptığımız açıklamalarda bu konuda sayın Şenes Erzik ile ilgili herhangi bir karar almamazın sebebi, Sayın Erzik'in yurt dışında olması ve yurt dışı görevleri nedeniyle TFF başkanlığına sıcak bakmama ihtimaliydi. Ancak şu geldiğimiz noktada bunun aşılabileceği ve uluslararası düzeyde de kendisinin destek göreceğini anlamış bulunuyoruz. Böyle bir kararı bugün ittifakla aldık. 18 Süper Lig kulübümüzün bu konuda tereddütsüz ittifakı mevcut.''

Şenes Erzik ile birliğin görüşmesinin sorulması üzerine de Akıncıoğlu, ''Kulüpler Birliğimizin yetkili arkadaşları Erzik ile son bir iki günde görüşmeler yaptı. Kendisi (Erzik) zaten dün bu konuda kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bize yaptığı açıklama da aynı doğrultuda'' yanıtını verdi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav da kaos ortamındaki Türk futbolunun Şenes Erzik ile selamete çıkmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

''Futbol yönünden değil, ekonomik yönden de birçok kulübümüzün huzura, güvene ihtiyacı var. Ben de Şenes Erzik'in bunları en iyi şekilde halledeceğine inanıyorum. Ülkemiz, geleceğimiz, milli formamız için Şenes Erzik hayırlı olsun diyorum.''