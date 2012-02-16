T24 LogoT24 Logo
Spor

Erzik: Benden başka çare yoksa TFF'ye adayım

Türkiye Futbol Federasyonu için başkanlık arayışları sürerken, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in ismi ön plana çıktı...

16 Şubat 2012 18:23

T24 - Dört büyük kulübün yöneticileri, Futbol Federasyonu Başkanlığı için Şenes Erzik'in ismini işaret etti. Erzik "Üzerimize düşeni yaparız. Benden başka çare yoksa adayım" dedi.

 
Türkiye Futbol Federasyonu için başkanlık arayışları sürerken, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in ismi ön plana çıktı.
 
Spor Bakanı Suat Kılıç'la biraraya gelen dört büyük kulübün yöneticileri başkan adayı olarak Şenes Erzik'in adını iletti. Spor Bakanı Kılıç, başkanlık için adı geçen Erzik'le görüşme yaptı.
 
Erzik yaptığı açıklamada "Türk futbolu için üzerime düşen görev olursa yapmaya hazırım. Eğer benden başka çare yoksa adayım" dedi. Erzik, UEFA ve FIFA'yla görüşüp 1-2 gün içinde adaylık kararını netleştireceğini söyledi.
 
Erzik, daha önce yaptığı açıklamada Federasyon Başkanlığı'na sıcak bakmağını söylemişti.
 
 

Seçim 27 Şubat'ta

 
 
Eski Başkan Mehmet Ali Aydınlar'ın istifası nedeniyle 27 Şubat Pazartesi Ankara'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacak.
 
 

 

Beş dönem başkanlık yaptı

 
 
 
3 Nisan 1989'da Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şenes Erzik, 25 Temmuz 1997 yılına kadar beş dönem art arda başkanlık yapmıştı. 
 
 
 
 

ETİKETLER

şenes erzik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24