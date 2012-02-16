Erzik: Benden başka çare yoksa TFF'ye adayım

T24 - Dört büyük kulübün yöneticileri, Futbol Federasyonu Başkanlığı için Şenes Erzik'in ismini işaret etti. Erzik "Üzerimize düşeni yaparız. Benden başka çare yoksa adayım" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu için başkanlık arayışları sürerken, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in ismi ön plana çıktı.

Spor Bakanı Suat Kılıç'la biraraya gelen dört büyük kulübün yöneticileri başkan adayı olarak Şenes Erzik'in adını iletti. Spor Bakanı Kılıç, başkanlık için adı geçen Erzik'le görüşme yaptı.

Erzik yaptığı açıklamada "Türk futbolu için üzerime düşen görev olursa yapmaya hazırım. Eğer benden başka çare yoksa adayım" dedi. Erzik, UEFA ve FIFA'yla görüşüp 1-2 gün içinde adaylık kararını netleştireceğini söyledi.

Erzik, daha önce yaptığı açıklamada Federasyon Başkanlığı'na sıcak bakmağını söylemişti.

Seçim 27 Şubat'ta

Eski Başkan Mehmet Ali Aydınlar'ın istifası nedeniyle 27 Şubat Pazartesi Ankara'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacak.

Beş dönem başkanlık yaptı

3 Nisan 1989'da Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şenes Erzik, 25 Temmuz 1997 yılına kadar beş dönem art arda başkanlık yapmıştı.