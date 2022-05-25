TFF Başkanlığı için adı geçen Mehmet Büyükekşi konuştu: Kulüplerden istek ve arzu var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için ismi gündeme gelen Mehmet Büyükekşi, "Kulüpler tarafından istek ve arzu var. Ama daha kabul etmedim. Önümüzdeki haftalarda bakacağız" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Haziran ayında yapılacak olan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa kimin seçileceğine dair tartışma, gündemdeki yerini koruyor.



Gündeme gelen isimlerden birisi de Gaziantep FK'nın eski başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.



Büyükekşi, adaylık konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi, "Kulüpler tarafından istek ve arzu var. Ama ben daha bunu kabul etmedim. Önümüzdeki haftalarda bu konuya bakacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi kimdir?

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükekşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Büyükekşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yaptı.

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