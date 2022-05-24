Şansal Büyüka, TFF'nin yeni başkanını açıkladı!

Şansal Büyüka TFF'nin yeni başkanını köşesinden duyurarak "Hayırlı olsun diyelim" dedi.
24 Mayıs 2022 14:03
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Spor yorumcusu Şansal Büyüka, Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başına geçecek ismi açıkladı.
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Büyüka Türkiye İhracatçılar Meclisi Eski Başkanı ve Gaziantepspor'un eski Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin getirileceğini ileri sürdü.
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"Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz gene de 'Hayırlı olsun' diyelim" diyerek sözleri TFF Başkanını köşesinden duyuran Büyüka, "Mehmet Büyükekşi, TİM'in ve daha sonra Gaziantep olan Gazişehir Kulübü'nün eski başkanı... Mevcut konjonktürün öne çıkardığı bir isim... 'İyi insan' diyorlar. İnsan profili o kadar bozuldu ki, zaten 'iyi' olması gereken insan için, artık 'iyi' olmak, özellik olarak söylenmeye başlandı." ifadelerini kullandı.
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Yeni yasaya göre zaten Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu hiç değişmeden görevine devam edeceğini belirten Şansal Büyüka, şöyle devam etti:
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Böyle bir TFF yapısından Türk futboluna hayır gelir mi? Hayır gelmez... Hatta daha kötü olur, daha iyi olmaz. Ama bizim kulüplere müstahak... Gelene 'ağam', gidene 'paşam' derseniz, özgür iradenizle bir başkan adayı bile belirleyemezseniz, daha çoookk sürünürsünüz."
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Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Haziran'da seçime gidecek. Seçim öncesi henüz resmi bir aday çıkmazken, gündeme Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin adı geldi. Bu gelişme üzerine Sporx, Mehmet Büyükekşi'ye ulaştı.
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Mehmet Büyükekşi, Sporx'e yaptığı açıklamada "TFF başkanlığı için adımın geçmesi beni mutlu etti. Kulüplerden de bana telefonlar geliyor. Benim bu işi layıkıyla yapacağıma inanan arkadaşlarımız TFF başkanı olmamızı talep ediyor. Onlarında bu ilgisine ve güvenine ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.
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Açıklamalarına devam eden Mehmet Büyükekşi "Sonuçta konu Türk futbolu ve çok hassas bir yer. Zamanın daraldığının farkındayım. Önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz kararımı vereceğim." diye konuştu.
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Birçok kulüp başkanı tarafından başkanlığa aday olması istenen Mehmet Büyükekşi'nin vereceği karar, şimdiden merakla beklenmeye başlandı.
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Büyükekşi, 2019 yılının eylül ayında Adil Sani Konukoğlu'ndan devraldığı Gaziantep FK başkanlığını, 2021 yılının haziran ayında Cevdet Akınal'a devretmişti.