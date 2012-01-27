TFF Başkanı'ndan istifa sinyali!

T24

'Lobilere teslim olduğum iddiası doğru değil'



'Sevgili Ali Koç yukarıda Allah var, lütfen insaflı ol'



'Türkiye'de futbol ithalatla devam edemez'



'Koltuk meraklısı değiliz'



TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Genel Kurul'da yapılan konuşmalara bir açıklamayla cevap verdi.''Aydınlar şunları söyledi: Savunma hakkının kısıtlanması gibi bir şey söz konusu değil. Süre konusunda baskı yapılması söz konusu değil. Hukukçulara baskı yapmak ne benim, ne de sizlerin haddine. Savunma süresini PFDK 20 gün, Etik Kurulu 15 gün olarak vermiş. Adil savunma yapılacak, herkes haklarını savunacak. Masumiyet karinesinden bahsetmiyormuşum, el insaf. Lobilere teslim olduğum iddiası doğru değil, insaflı olun.''''Yetki devri yapmışız yanlış yapmışız. Neyi yanlış yapmışız? FIFA'da karar verme yetkisi disiplin kurullarında. Dünyada tek örnek Türkiye, yönetim kurulları veriyor. Fenerbahçe için önyargılı yaklaşımım varmış. Kime söyleniyor bu söz bana. Sevgili Ali Koç yukarıda Allah var, lütfen insaflı olun.O kulübe yıllarca hizmet etmiş birisi yapacak. Şenol Güneş hocaya çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarına yüzde 100 iştirak ediyorum.''''Türkiye'de futbol ithalatla devam edemez. Bu konuda bütün Türkiye'de gerekli altyapıyı kurmamız lazım. Almanya'dan yetişen üç futbolcu var Real Madrid'de. Biz nereden bilelim burada kirli işler varmış. Göreve gelirken böyle kirli işler olduğunu bilmiyorduk. Federasyondaki bazı arkadaşlar ismen suçlanıyor. Ben bu arkadaşlara kefilim.''''3 Temmuz'dan beri yaptıklarımız iyi niyetle, futbol kulüpleri zarar görmesin diye, imaj kaybına uğramasın diye iyi niyetle elimizden geldiğince çaba gösterdik. Kimseyi suçlamıyorum. Şunu gördüm; herkes suçsuz tek suçlu var o da biziz. Biz buraya şerefimizle geldik, koltuk meraklısı değiliz. Ben vicdanen ve kalben çok rahatım. Yönetim Kurulu olarak gerekli değerlendirmeyi yapacağız."