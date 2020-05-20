TFF Başkanı Özdemir: 18 kulübün desteğiyle Süper Lig'e 12 Haziran'da başlama kararı aldık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaşıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig ile ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. 18 takımın desteğiyle birlikte 12 Haziran'da ligin başlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyuran Özdemir, küme düşmenin kaldırılmasının talep edildiğini de söyledi.

Özdemir, "Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp, önümüzdeki sezonun 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz" dedi.

Ligin başlamasıyla ilgili son kararın 28 Mayıs'ta verileceğini ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Kulüplerimiz finansal olarak zor durumdalar. Yapacağımız bir sürü seri toplandı neticesinde, kulüpleri finansal yönden nasıl rahatlatacağımızı planlayacağız ve bunları sizlerle de paylaşacağız. Koronavirüste başarılıyız, inşallah futbolda da sorun yaşamayacağız."

Herhangi bir sporcumuz ve futbol adamımızın virüse yakalanmaması için gereken her şeyi yapacağız. Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapma konusunda kulüplerimiz ile hemfikir olduk."

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil de "Başkan Özdemir'e sorduk ve son olarak kesin tarihin 28 Mayıs'ta verileceğini söyledi. TFF, 5 oyuncu değişikliği kararı için çalışma yapıldığının bilgisini verdi" ifadesini kullandı.