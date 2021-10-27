TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarında yüzde 50 seyirci kapasitesi kuralının ihlal edildiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, pandemi nedeniyle uygulanan yüzde 50 seyirci kapasitesi kuralının, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarında ihlal edildiğini açıkladı.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'a (UFEF) katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni yayın ihalesinden yabancı kuralına, yeni MHK Başkanı seçiminden Türkiye'nin Dünya Kupası şansına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

Maçları çok yakında yüzde 100 seyirci kapasitesi ile oynatacaklarını dile getiren Özdemir, Koronavirüs pandemisi nedeniyle ligde maçların yüzde 50 kapasite ile oynanması kuralının bu sezon 4 maçta ihlal edildiğini açıkladı. Özdemir, "10. hafta itibarıyla Süper Lig’de 3 maç yüzde 50 şartını zorladı. Bunlardan biri Beşiktaş-Galatasaray derbisi, Trabzonspor’un bir maçı var Fenerbahçe’nin bir maçı var. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçlarında ise tek maç; o da Beşiktaş-Dortmund maçı" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz yüzde yüz kapasite"

Başkan Özdemir, "Covid-19 pandemisi çıktığında 'bu sezon oynanamaz' sözlerine rağmen büyük bir cesaret örneği göstererek bitirdik. Bütün kulüplerimiz de sağlık kurulumuzun kurallarına uydu. 2020-2021 sezonunu da seyircisiz oynama kararıyla tamamladık. Bu sezon da tribünlerimiz yüzde 50, localarımızı yüzde 100 olarak oynatmaya devam ediyoruz. Sağlık kurulumuz çalışma içerisinde. Hedefimiz stadyum kapasiteleri yüzde 100 açmak. Çok yakında yüzde 100 kapasite ile stadyumlara girişi açacağız. 12 yaş altındaki çocuklarımızın da maç sevgisini yerine getirmemiz lazım. Tahmin ediyorum onu da çözerek tribünleri 12 yaş altına açmayı hedefliyoruz" dedi.

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