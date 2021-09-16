TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şenol Güneş, tazminat konusunu hiç açmadı bile

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası gündeme gelen tazminat konusuna ilişkin konuştu ve "Şenol Hoca, 'Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür' dedi" ifadelerini kullandı

Dünya yazarı Vahap Munyar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından tartışılan tazminat konusuyla ilgili olarak Özdemir'in açıklamasını aktaran Munyar, "TFF Başkanı Nihat Özdemir’e Şenol Güneş’in tazminatı konusunun kamuoyunda çok tartışıldığını anımsattım, yanıtladı:

'Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile.'

Şenol Güneş’in tazminat konusunda yine de TFF’ye bir mesaj vermiş olması gerektiğini düşündüğüm için ısrarla sordum, Özdemir şu yanıtla yetindi:

'Şenol Hoca, “Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür” dedi.'

"Milli Takım için Kuntz’la görüşüyoruz"

A Milli Takım için Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile anlaşıldığı iddialarını da Özdemir'e soran Munyar, şunları aktardı:

"TFF Başkanı Nihat Özdemir’e A Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile ilgili Almanya U21 Takımı’nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un adının öne çıkması konusunu sordum, yanıtladı:

'Görüşüyoruz. Henüz görüşmelerimiz sürüyor.'

Biraz daha bilgi almaya çalıştım: Sizin için ibre daha çok Kuntz’dan yana mı?

Şu yanıtı verdi:

'Görüşme aşamasında olduğumuz için henüz net bir şey söyleyecek durumda değilim.'

Açıkça söylemese de Özdemir’den TFF’nin yeni dönemde A Milli Takım için yabancı teknik direktörle yola devam etmek istediği izlenimini edindim.

Yazının tamamı için tıklayınız...