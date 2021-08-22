TFF Başkanı Nihat Özdemir, Rizespor'un şirket ortağı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ait olan LİMAK Holding'in Süper Lig takımı Rizespor'un şirket ortağı olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'un sponsorları ve şirket ortakları arasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ait Limak'ın da olduğu ortaya çıktı.

Özdemir A.Ş.'nin ortağı

Haberde, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bir süre önce şirketleyen ve Rizespor Kulübü Derneği'nin yüzde 10 hissesinin de bulunduğu Rizespor Yatırım A.Ş.'ye ortak olduğunun öğrenildiği belirtildi.

Rizespor Kulübü'nde başkan Tahir Kıran'a yakın kaynakların, "Nihat Bey kulübün sponsoru değil, Rizespor Yatırım A.Ş.'nin hissedarı, yani ortağı, bu şirkette Kalkavanlar, Ekşiler, Ekşioğulları gibi iş dünyasının önemli Rizeli isimleri var. Tam 64 ortaklı, tüm Rize'yi kapsayan bir şirket. Şirket kente çeşitli değerler de kazandırmaya devam ediyor. Konu farklı yerlere çekilmesin" dediği aktarıldı.

Ayrıca Rizespor'un sponsorları arasında eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a ait Acıbadem sağlık grubunun da olduğu görüldü. Ancak Acıbadem, Süper Lig ve TFF 1'de birçok takıma sağlık sponsorluğu yapıyor.

Futbolseverlerin tepki gösterdiği bir diğer konu ise, son yılları zararla kapatan Çaykur'un Rizespor'a isim sponsoru olması.

Görüntü, Rizespor'un resmi sitesinden alınmıştır.