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Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz

"Seyirci, maçların en büyük öznesidir; bu dönemde seyircili oynama mümkün görünmüyor"

12 Ocak 2021 21:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan futbol karşılaşmalarına ilişkin açıklama yaparken, mart ayından itibaren taraftarları tribünleri almayı 'umut ettiklerini' söyledi.

Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçını izlemek üzere gittiği Bursa'da konuşan Özdemir, Mayıs ayında da maçların seyircili oynanmasını hayal etiklerini açıkladı. Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

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