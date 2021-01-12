TFF Başkanı Nihat Özdemir: Mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz

"Yalnız Türkiye'de değil dünyada da tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanıyor. Bu tarz maçların güzel olduğu savunulamaz. Seyirci, maçların en büyük öznesidir. Bu dönemde seyircili oynama mümkün görünmüyor. Gıda sektöründe müşteri kabul edilmezken stadyumlara da şu an için seyirci almamız mümkün değil.

"Ama yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada gördük ki ülkemiz pandemi sürecini iyi yönetiyor ve iyiye gidiyor. Hafta içinde de aşı uygulamaları ülkemizde başlanacak, neticelerini hızla alacağız.

"Umut ediyoruz ki, mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz. Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz. Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali var. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağız. Bizim hedefimiz yalnız Türkiyemizde değil, Avrupa'da da maçların seyircili oynanmasıdır."