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Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kulüpler maddi durumlarını ayarlamalı, alt yapıya yönelmeli

20 Temmuz 2020 15:45

Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, "Hem medyaya, hem de kulüp yöneticilerine sesleniyorum. 8 yabancı diye bakmasınlar. Birçok alt noktası var. Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. Mali şartlarda FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar." açıklamasında bulundu. 

Özdemir, "TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat, Tahkim Kurulu yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak." dedi. 

Özdemir, "Altyapıya yönelmeliler. Hepsini düşündük. Kolay yoldan '11 yabancı oynatayım' diyorlar. TFF, buna 'Hayır' dedi ve dur demesini bildi." diye konuştu.

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