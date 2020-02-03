TFF'de istifa bilmecesi

1 Haziran 2019'da TFF başkanlığına seçilen Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiği iddia edildi. Gazeteci İsmail Er'in ulaştığı Özdemir ve Servet Yardımcı, 'kesinlikle' istifa olmadığını belirtti.

Özdemir'in istikrarsız kararlar ve kamuoyu baskısından dolayı istifası gündemdeydi.

De Marke'nin özel haberine göre, 8 aydır TFF başkanlığı görevini sürdüren Nihat Özdemir istifa ettiği iddia edildi.

Gazeteci İsmail Er'in ulaştığını duyurduğu Özdemir ve Yardımcı ise istifa haberlerinin 'kesinlikle' doğru olmadığını belirtti.

TFF de yalanladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da, sosyal medyada yer alan Başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönündeki haberler yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir."