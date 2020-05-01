TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelinine, 'Metin İyidil' soruşturmasında takipsizlik

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Metin İyidil'in istinaf tarafından beraat ettirilip tahliye edilmesinden sonra yaşanan süreçte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, iş insanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Eda Özdemir ve Eda Özdemir'in annesi hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstinaf savcılığının itirazı üzerine İyidil hakkında ertesi gün yakalama kararı çıkarılmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir’in dayısı olan İyidil’in bulunamaması üzerine polis, yakınlarının evinde arama yapmıştı. Bu süreçte Batuhan Özdemir, eşi Eda Aslı Özdemir ile avukatı Abdullah Kaya 16 Ocak’ta gözaltına alınmıştı. Batuhan Özdemir’in verdiği bilgi doğrultusunda İyidil, Eda Özdemir’in annesinin evinde yakalandı ve tutuklandı. Gözaltına alınan üç isim ise serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Savcısı Yunus Bilir, üç isim hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, beraat ve tahliye kararı verilen İyidil hakkında daha sonra çıkarılan yakalama kararından şüphelilerin haberdar olmamalarının doğal olduğu belirtildi.