TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı

Eski korgeneral Metin İyidil'e ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ile gelini Aslı Özdemir serbest bırakıldı.

İstinafın beraatine ve tahliyesine karar verdikten sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan ve bugün yeniden tutuklanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki yakalama kararı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ile gelini Aslı Özdemir'in de gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Polis, İyidil'in aile fertlerince saklandığı şüphesi üzerine İyidil'in avukatı Abdullah Kaya ile Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'i gözaltına aldı. Bu iki isme İyidil'in nerede olduğu soruldu. Batuhan Özdemir, sabaha karşı Metin İyidil'in, eşi Aslı Özdemir ile birlikte Çankaya'da bir evde bulunduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine polis sabaha karşı 4.00 sularında o eve baskın yaptı ve İyidil ile birlikte Aslı Özdemir de gözaltına alındı.

Metin İyidil'in yeğeni olan Batuhan Özdemir ve eşi Aslı Özdemir'in gözaltına alınmasının sebebinin ise Metin İyidil'e ulaşmak için olduğu öğrenildi.

Batuhan Özdemir ve Aslı Özdemir ile İyidil'in avukatı savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.