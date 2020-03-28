TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet vermekten suç duyurusu

Kayseri'de avukatlık yapan Seyit Halil Yüzgeç, ligleri ertelemeyerek bir süre seyircisiz oynatan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir hakkında birden çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme yüzünden suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında uyarmasına rağmen ligleri bir süre ertelemeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Avukat Seyit Halil Yüzgeç; "Futbol Federasyonu yaşanan süreçte liglerin seyircisiz oynanması kararından sonra Fatih Terim'in açıklamalarıyla özellikle uyarılmış olmasına rağmen ligleri ertelemeyerek birçok futbolcumuzu, spor camiasındaki birçok insanı ve orada çalışan top toplayıcısı çocuklardan diğer insanlara kadar Fatih Terim'in de birebir ‘Benim çocuklarım' dediği sporcu ve ailelerini tehlikeye atmıştır. Çok ciddi sıkıntıya sokmuş ve çok sayıda hasta ve hastalıklar boğuşmasına sebebiyet vermiştir.

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Buna ilişkin olarak da biz de Nihat Özdemir'in şahsına çünkü kendi şahsi açıklaması; ‘Ben, kendim bu kararları alabilecek tecrübeye sahibim' diye bilinçli olarak da kendisi bir ifadede bulunmuştur. Bu süreçte bilinçli taksir olduğu kanaatindeyim. Zira sağlık bakanımızın, hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar çok nitelikli, korumaya dönük çalışmalara aykırı olacak şekilde ve Fatih Terim'in basın önünde kendisini uyarmasına rağmen bir, bir buçuk hafta maçları oynatmaya devam etmiştir.

"Çok sayıda oyuncuyu ölüm riski altına atmıştır"

Çok sayıda oyuncuyu ölüm riski altına atmıştır. Bildiğiniz gibi Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak gibi önemli isimler hastalanmıştır ve şuanda karantina altındadır. Bu henüz bizim bildiğimiz serüvende meşhur, bildiğimiz isimler üzerinden yapılan değerlendirme. Fatih Terim'in de açıklamalarında ‘Bal ligindeki çocuklarımız ne olacak' dediği gibi alttaki liglerde birçok insan hayati tehlikeye atılmıştır.



Bununla ilgili olarak birden çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme yüzünden Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunduk. Gereğinin yapılacağını adli mercilerce beklemekteyiz” ifadelerini kullandı. (İHA)