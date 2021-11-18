TFF Başkanı Nihat Özdemir'den play-off yorumu: Yüzüm ilk kez gülüyor

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Başkanı Nihat Özdemir, Karadağ zaferi ve A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası için play-off'a kalması ile ilgili olarak “Milli Takımımız’ın, grubu 2. sırada bitirerek playoff’a kalmayı başardığı için çok mutluyum. Evet yüzüm ilk kez gülüyor. Bugün herkesin yüzü gülüyor. Bugün gülmezsek ne zaman güleceğiz!" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım’ın Stefan Kunz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aralara grubu 2. sırada bitirmesine en çok sevinen isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geliyor.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir, play-off'a kalınmasının ardından duygularını Hürriyet’e şu sözlerle aktardı:

“Milli Takımımız’ın, grubu 2. sırada bitirerek playoff’a kalmayı başardığı için çok mutluyum. Evet yüzüm ilk kez gülüyor. Bugün herkesin yüzü gülüyor. Bugün gülmezsek ne zaman güleceğiz! Milli Takım gruptan çıkmak için her şeyini ortaya koydu. Yenilebiliriz ama sahada herkesin mutlu olacağı futbol ve goller izlemek istiyoruz. Bunu da tüm teknik ekip ve oyuncularımız gerçekleştirdi. Herkese teşekkür ederim.”