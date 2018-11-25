TFF Başkan Vekili Usta'nın acı günü

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta’nın hayatını kaybeden 82 yaşındaki annesi Emine Usta toprağa verildi.

Organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda bulunan ve bu sabah hayatını kaybeden İbrahim Usta’nın annesi Emine Usta için ikindi namazını müteakiben Arsin Ulucami’de tören düzenlendi. İbrahim Usta’nın da taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, eski bakan ve Trabzonspor\'un eski kulüp başkanı Faruk Özak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emine Usta, kılınan cenaze namazının ardından Arsin\'in Yeşilce Mahallesi\'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze töreninden görüntüler

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)