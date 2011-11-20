-TFF Başkan Vekili Gümüşdağ adliyeye sevk edildi İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Şike soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gümüşdağ, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. TFF Başkan Vekili Gümüşdağ, hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan adliyeye alındı. Göksel Gümüşdağ'ın şike soruşturması kapsamında ifadesinin alınması bekleniyor.