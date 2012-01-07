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Spor

TFF Akreditasyon Talimatı'nda değişiklik İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2012 01:05

-TFF Akreditasyon Talimatı'nda değişiklik İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, TFF Akreditasyon Talimatı'nın 6. Maddesinde değişiklik yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, maddeye eklenen yeni fıkraya göre, teknik sorumluların akredite alanlarda bulundukları süre boyunca akreditasyon kartlarını boyunlarına asmaları ve görünür bir şekilde takmalarının zorunlu olmayacağı, ancak akreditasyon kartlarını yanlarında taşımaları ve müsabaka görevlilerinin talebi halinde ibraz etmelerinin zorunlu olacağı belirtildi.

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