TFF açıkladı: Ali Şansalan'a maç yok

TFF, Süper Lig'in 26. haftasında hakem ve VAR olarak görev yapacak isimleri açıkladı. Adana Demirspor -Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Ali Şansalan'a görev verilmedi. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ise listede yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında hakem ve VAR olarak görev yapacak isimleri açıkladı.

Listede bir hakemin olmaması dikkat çekti. Önceki gün oynanan ve 1-1 biten Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Ali Şansalan'a görev verilmedi.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Şansalan'ın çok kötü maç yönettiğini belirterek, "Buradan Federasyon ile MHK başkanlarına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti" ifadelerini kullanmıştı.

Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ise listede yer aldı.