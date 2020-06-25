TFF açıkladı: 2 ve 3'üncü lig maçları 18 Temmuz'da oynanmaya başlıyor

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.''