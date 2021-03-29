TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'dan 28 şampiyonluk açıklaması: Hakkıysa alması lazım

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce kazandığı şampiyonlukların sayılması hakkındaki talebine ilişkin olarak, "Hakkıysa alması lazım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden açıklama geldi.

TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonlukla ilgili başvurusu hakkında yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk hakkıysa alır. Hakkıysa alması lazım." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan

"Eski Tahkim Başkanı Türker Aslan: Yeni bir delil çıkmadıkça bu konu gündeme getirilemez"

TFF'nin Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda eski şampiyonluklarla ilgili başvuru yaptı dönemde Tahkim Kurulu Başkanı olan Türker Aslan, "Beni bu tartışmaya sokmayın. Bizim zamanımızda inceledik ve reddettik. Sanırım Haluk Ulusoy dönemiydi, TFF de uygun görmedi, bize de geldi ve reddettik. Tahkim Kurulu karar verdikten sonra yeni bir gerekçe, yeni bir delil çıkmadıkça bu konu gündeme getiremez. Fenerbahçe'nin iddiası ne, yeni delil mi buldular bilmiyorum." ifadelerini kullandı.