TFF 7 kulübe puan silme cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, lisanslı kulüp sayısı 59'a yükselirken mali kriterlere uymadıkları için Bucaspor, Denizlispor, Kahramanmaraşspor, Ankaragücü, Orduspor, Samsunspor ve Tarsus İdman Yurdu'na puan silme cezası verildi.

Ceza alan kulüplerden Samsunspor ve Denizlispor PTT 1. Lig'de mücadele ederken geri kalan takımlar Spor Toto 2. Lig'de mücadele ediyor. Talimatlar gereği Samsunspor'dan 7 diğer takımlardan ise 3 puan silinmesi bekleniyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, sezona başarılı bir başlangıç yapan Samsunspor, PTT 1. Lig'de oynadığı 3 karşılaşmadan 1 galibiyet alırken 2 maçta da berabere kalmış ve 5 puanla 4. sırada yer almıştı. Denizlispor ise 3 puanla 12. sırada yer alıyordu.





TFF'den yapılan yazılı açıklamada ilgili bölüm şöyle;



"Ulusal lisanslara ilişkin son aşama kararlarını vermek için bugün toplanan Kurul yaptığı değerlendirmede; Süper Lig'den Antalyaspor A.Ş., Kayserispor, Mersin İdmanyurdu, PTT 1.Lig'den Altınordu A.Ş., Elazığspor, Göztepe A.Ş., Karşıyaka, Kayseri Erciyesspor, Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor, Spor Toto 2.Lig'den Aydınspor 1923, Bayrampaşa, Bugsaş Spor A.Ş., Fatih Karagümrük A.Ş., Kartalspor, Menemen Belediye Spor ve Tokatspor kulüplerinin Ulusal Kulüp Lisans almaya hak kazandığını karara bağladı.

Kalan 7 kulübe ise Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XI tablosu ilgili maddeleri uyarınca, puan cezaları verilmiş olup, ulusal kulüp lisans talepleri reddedilmiştir.

Bucaspor, Denizlispor, Kahramanmaraşspor AŞ, MKE Ankaragücü, Orduspor, Samsunspor ve Tarsus İdman Yurdu ceza alan kulüpler oldular.

Böylelikle, 2015-2016 sezonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 59'u (12 UEFA-47 ULUSAL) lisans sahibi olmuştur."