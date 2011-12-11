TFF 4 takımı küme düşürdü!

T24

Disipline sevk edildi



Yol Spor itiraz etmişti



'Sunduğumuz delilleri incelemediler'



Karar için yerel televizyon izlendi



O maçlarda ne olmuştu?



25 bin lirayı bulamayınca



Bugün gazetesinin haberine göre Futbol Federasyonu Etik Kurulu, delilleri beklemeden ve savunmaları almadan sadece 'Vicdani kanaat'le şike gerekçesiyle 4 takımı küme düşürdü.Bu karar, Türkiye'yi sarsan şike soruşturmasının başladığı temmuz ayından sadece 9 hafta önce verildi. Süper Lig'deki 'şike' iddiaları için önce belgeleri sonra da iddianameyi beklediğini açıklayan 'takımlar için verilecek kararı' sezon sonuna bırakan Federasyon, söz konusu küçük takımlar olunca çok hızlı hareket etmişti. 4 takımın bir alt lige düşürülmesinde "Vicdani kanaat"i yeterli görmüştü.Elazığ 1. Amatör Ligi'nde Sürsürü Bağlarspor ile Köy Hizmetleri ve Yol Spor ile Hicret Gücü arasında 'şike' yapıldığına, maç görüntüleri, hakem ve gözlemci raporlarıyla kanat getirmişti. Yol Spor "Şike maçında futbolcunun ayağımı kırılır" diye tepki göstermişti. Köy Hizmetleri yetkilisi İbrahim Yalnız "Delilleri bile incelemediler" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu, şike olaylarına ilişkin kararını sezonsonunabıraktığını yineledi. Başkan Mehmet Ali Aydınlar sadece kişiler hakkındaki kararları hemen alacaklarını ifade etti. Ancak Federasyo'nun geçmişinde ilginç bir detay var. Son şike olaylarının yaşandığı sezonun Federasyon Başkanı olan Mahmut Özgener'in döneminde, 4 takım şike nedeniyle bir alt lige düşürülmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu, Elazığ'da oynanan ve 44 golün atıldığı ikimaçta yer alan 4 takımı, "Şike yapıldığı vicdani kanaatiyle'' cezalandırmıştı.Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) yapılan yazılı açıklamada, Elazığ1. Amatör Küme Ligi son haftasında 27 Şubat'ta oynanan Sürsürü Bağlarspor-Köy Hizmetleri Spor ile Yol Spor- Hicret Gücü Gençlik Spor müsabakalarında şike yapıldığına dair iddiaların TFF Etik Kurulu tarafından incelendiği belirtildi.Etik Kurul'un, ilgili raporların mütalaası doğrultusunda karar verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Müsabakalarda 'şike yapıldığı vicdani kanaatine' varılmakta, TFF Futbol Müsabaka Talimatının 24/1maddesinin 'd' bendi uyarınca Sürsürü Bağlarspor, Köy Hizmetlerispor, Yol Spor ve Hicretgücü Gençlikspor kulüplerinin bulundukları ligden bir alt lige indirilmelerine ve ayrıca söz konusu şike olaylarına karışan kişilerin tespiti ile soruşturma yapılarak disiplin işlemi uygulanması içinDisiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.''Karar üzerine yazılı açıklama yapan Yol Spor Yönetim Kurulu, maçta iddia edildiği gibi şike yapılmadığını savunmuştu. Köy Hizmetlerspor ile aralarında oluşan rekabet neticesinde sonhaftayaartı 8 golaverajıyla önde girdiklerini belirtilirken İl Tertip Komitesi'nin yaptığı toplantıda, rakipleri olan Sürsürüspor ile Hicret Gücü Gençlikspor kulüplerinin başkanlarının, iddiasız oldukları için müsabakaya çıkmayı düşünmedikleri aktarıldı. Elazığ Futbol İl Temsilcisi ve Tertip Komitesi başkanının ise sahaya çıkmamaları durumunda küme düşürüleceklerini belirterek, bu takımlara maça çıkmaları yönünde baskı oluşturduğu öne sürüldü. Ardından "Bu nedenle her iki takımda sahayayedekağırlıklı kadroile çıkmış vemalumskorlar oluşmuştur. Bu nasıl bir şikedir ki golcümüzün rakip kaleci ilemücadelesinde ayağı kırılmıştır? Gözlemci ve hakem raporları sonucunda maddi delil olmamasına rağmen etik kurul, skor üzerinden vicdani bir karar vermiştir" denilmiştiO dönem Köy Hizmetlerispor'un futbol şube sorumlusu olan İbrahim Yalnız halen sitemkâr. Yalnız "Aslında herşey çok basit. Burası amatör takım, orası Fenerbahçe! Hakkımızdaki kara rMahmutÖzgener döneminde ve geçtiğimiz mayıs ayında alındı" dedi. Amatöre yönelik bakış açısından yakınan Yalnız, şöyle devam etti: "Amatör düşsede olur düşmese de diye bakıyorlar.Olayları araştırmadan masa üzerinde karar verildi. Tabii Süper Lig'teki olay ok adar basit değil. Elimizde çok farklı deliller vardı, itiraz ettik. Delilleri bile incelemediler."Federasyon yerel televizyonlardan maç görüntülerini istemiş. CD'lerle ulaştırılan görüntüler ve diğer iddialar incelenince bu karar verilmiş. Ayrıca hakem, gözlemci, saha komiserleri raporları da gönderilmiş.Elazığ'da 1 Amatör Küme Ligi'nde Yol Spor, rakibi Köy Hizmetlerispor ile aynı puanda artı 8 gol averajıyla son haftaya girmişti. 27 Şubat'ta oynanan müsabakalarda Yol Spor, sentetik sahada rakibi Hicret Gücü Gençlikspor'u 22-1 skorla mağlup ederken, ikinci olan Köy Hizmetleri Spor da Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Sürsürü Bağlar Spor'u 21-0 yenmişti. Maç sonuçları üzerine Elazığ ASKF, müsabakaların 'anormal' skorlarla sona ermesi nedeniyle Futbol İl Tertip Komitesi Başkanlığına itiraz etmiş, elde edilen hakem, gözlemci, saha komiserleri raporlarını TFF Etik Kurulu Başkanlığı'na göndermişti.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Elazığ'da oynanan ve 44 golün atıldığı iki maçta yer alan 4 takımı, 'şike yapıldığı vicdani kanaatiyle' bir alt lige düşürmesinin ardından Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) çıkmaya hak kazanan DSİ Spor, maddi imkansızlıklardan dolayı üst lige çıkamayacağını açıklamıştı. Kulüp 25 bin liralık teminatı maddi imkansızlıklardan dolayı yatırmamıştı.