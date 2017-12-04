TFF 2. ve 3. Lig takımları maçlara çıkmama kararı alacak

TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, 2 ve 3. Lig'de yer alan 90 takımın yöneticileriyle 6 Aralık Çarşamba günü Ankara’da bir araya gelerek düşen gelirlerin konuşulacağını söyledi.

İddiaya göre, bu 90 kulüp maçlara 45 dakika geç gelip maç başladıktan sonra da futbolcular 1 dakika hareketsiz protesto yapacak.

Alt lig kulüplerinin sınırlı gelirlere sahip olduğunun altını çizen Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, olayın önemine dikkat çekti.

Gelir kaybının Türkiye'deki tüm kulüpleri tehdit ettiğini söyleyen Başkan Koçak, "2'nci Lig ve 3'üncü Lig kulüpleri yıllardır iddiadan ve Spor Toto’dan gelen paralar ile ayakta durmaktadır. Şimdi gelirlerimiz azaldı. Spor Toto Genel Müdürlüğü ekonomik gerekçeyi göstererek 2'nci ve 3'üncü lig kulüplerinin bu sezon alacağı ödeneği %50 üzerinde azaltma kararı aldı. Alınan bu kararın ardından 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği olarak girişimlere başladık. Fakat henüz bir sonuç alamadık. Buna rağmen Spor Toto Genel Müdürlüğü’nün Süper Lig takımlarımızdan birisi ile sezonluk sponsorluk anlaşması yapmak için 47 milyon lira, bir diğer 1'inci Lig takımlarından birine ise tek kalemde 10 milyon liraya anlaştığı yazıldı. Buna karşın 2'nci ve 3'üncü liglerde mücadele eden toplam 90 takımdan tasarruf edilecek rakam ise 12 milyon lira. Bunun izah edilmesi zor olsa gerek. Biz 2'nci lig ve 3'üncü lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu olarak 5 Aralık Salı akşamı bir araya gelerek toplantı yapacağız. Akabinde 2'nci ve 3'üncü Lig'de yer alan 90 takımın yöneticileriyle 6 Aralık Çarşamba günü Ankara’da bir araya geleceğiz. Bu konuya en kısa sürede çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.