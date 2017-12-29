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Spor

TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlangıç tarihinde değişiklik

İSTANBUL / DHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1

29 Aralık 2017 20:10

İSTANBUL / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig\'de ikinci yarının başlangıcının bir hafta kaydırıldığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
\"TFF 1. Lig\'de yer alan 18 kulüp, Federasyonumuza yazılı olarak başvurarak ikinci yarının bir hafta geç başlamasını talep ettiler. Federasyonumuz tarafından kabul edilen bu talebe istinaden ligin; 18,19,20,21 ve 22. haftaları bir hafta sonraya kaydırılmış olup, 23. Hafta müsabakaları ise 20, 21, 22 Şubat tarihlerine denk gelen hafta içerisinde oynanacak.\"

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