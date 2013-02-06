Tezli yüksek lisansı tamamlama süresi 3 yıla çıkarıldı

Yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yıl, doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıl olarak belirlendi. Doktora veya yüksek lisans tezi, sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin kurumla ilişkisi kesilmeyecek, yeni bir çalışma konusu verilecek.

''Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Doktora programına başvurularla ilgili yeni düzenleme içeren yönetmeliğe göre, başvuruda bulunabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES'den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekecek.

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması şartı aranacak.

Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilecek. Değerlendirmeye ilişkin konular ve adayların sağlaması gereken diğer belgelerle ilgili düzenlemeyi senatolar yönetmelikle belirleyecek.

Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olacak. Asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatolarınca karar verilecek. ALES puanının yüze 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenecek.

İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilecek. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu'nca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararlarıyla yükseltilebilecek. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayacak. İlgili üniversitenin senatosunun kararıyla ALES puanı aranmasına karar verilmesi halinde aranan ALES puanına senato karar verecek.

Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde, ALES'in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekecek.

Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranlardan, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması istenecek.

Yönetmeliğin yüksek lisans programıyla ilgili maddesine, ''Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir'' ifadesi eklendi ve uzaktan öğretim programlarıyla ilgili ayrıntıların YÖK tarafından belirleneceği ifade edildi.



Tezli yüksek lisans programlarının sürelerine ilişkin değişiklikler de yapan yönetmeliğe göre, ''dört yarı yıl'' olan tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıl olarak değiştirildi. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilere ilişkin düzenlemeyi üniversite senatoları yönetmelikle belirleyecek.

Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarıyla tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilecek. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam edecek.

Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiğinin kesilmesine ilişkin madde de değiştirilerek, öğrenciye yeni tez konusu verilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilecek veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilecek.

Yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilecek. Bu durumda, tezle ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam edecek.



-Diplomalarda tezli yüksek lisans olduğu belirtilecek-



Tezsiz yüksek lisanslarına ilişkin madde de yapılan düzenlemeye göre, ikinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilecek, bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamayacak.

Yeni yönetmeliğe göre, tezsiz yüksek lisans programı azami üç yılda tamamlanacak. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarıyla tamamlayamayanlar, Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddesindeki koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilecek. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam edecek.

Tezli yüksek lisans programını başarıyla bitiren ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan öğrenciye ''Yüksek Lisans Diploması'' yerine ''Tezli Yüksek Lisans Diploması'', kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine de ''Tezsiz Yüksek Lisans Diploması'' verilecek. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilecekler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilecek.



-Doktora programları-



Değişikliğe göre, doktora programları tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşacak. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşacak.

Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olarak belirlendi. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıl oldu.

Doktora tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilecek. Lisans derecesiyle doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar, talepleri halinde ''tezsiz yüksek lisans diploması'' alabilecek.

Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi de yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıl olarak düzenlendi.

Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenci de yeni bir çalışma konusu alabilecek. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar, talepleri halinde ''tezsiz yüksek lisans diploması'' alabilecek.

